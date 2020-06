Entführer spionierten Rebasso aus

Ein DNA-Abgleich hat nun bestätigt: Die am Donnerstag in einem Erdloch bei Königstetten in Niederösterreich gefundene Leiche ist tatsächlich jene des entführten Anwaltes Erich Rebasso, 48. Polizeisprecher Roman Hahslinger sagte am Freitag zur Todesursache: "Es war stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Hals." Mit anderen Worten: Der vierfache Vater, den zwei Russen am 27. Juli aus der Tiefgarage seiner Kanzlei in der Wiener Innenstadt entführt hatten, wurde erwürgt oder erdrosselt.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass Rebasso in der Garage in seinem Mercedes überwältigt und dann mit einem Leihauto weggebracht wurde. Beim Handgemenge wurde der Anwalt in jedem Fall verletzt. In beiden Fahrzeugen fanden sich Blutspuren. Die Beamten vermuten, dass Rebasso zu diesem Zeitpunkt noch gelebt hat. Wo der Anwalt umgebracht wurde, ist noch unklar.