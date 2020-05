Entacher: Endlich Bescheid von Darabos

Es war eine schwere Geburt: Sieben Monate nach der Absetzung des Generalstabschefs Edmund Entacher hat Verteidigungsminister Norbert Darabos den überfälligen schriftlichen Versetzungsbescheid geliefert. Am Mittwoch hat ihn Entacher bekommen. Der General kann sich nun mit allen rechtlichen Mitteln gegen die umstrittene Maßnahme wehren.



Am 24. Jänner war Entacher vom Personalchef des Ministeriums, Christian Kemperle, darüber informiert worden, dass er von Minister Darabos abgesetzt ist. Darabos ließ verlauten, kein Vertrauen mehr in seinen Generalstabschef zu haben. Der hatte sich knapp zuvor in einem profil-Interview kritisch zu den Berufsarmee-Plänen des Ministers geäußert. Zu der nur oberflächlich begründeten und zuvor in der Kronenzeitung angekündigten Absetzung des Spitzenmilitärs äußerten namhafte Verfassungsjuristen schwere Bedenken: Man könne einen Beamten nicht absetzen, weil dieser vom Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch gemacht habe. Sogar Bundespräsident Heinz Fischer äußerte Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Vorganges.