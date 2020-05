Elsners Klage gegen Bandion abgewiesen

Elsner hatte schon während des Prozesses die Theorie vertreten, es gebe eine Verschwörung von Richterin Bandion-Ortner und Staatsanwalt Krakow gegen ihn. In der Anzeige warf er den beiden unter anderem vor, entlastendes Beweismaterial unterdrückt und den Investmentbanker Wolfgang Flöttl bevorzugt zu haben. Elsner beklagte stets, dass nicht genau genug überprüft worden sei, wo das Bawag-Vermögen wirklich geblieben sei. Sein Verdacht: Flöttl, der in der Karibik rund 1,5 Milliarden Euro an Bawag-Geldern verspekuliert haben soll, habe das verschwundene Geld nicht zur Gänze verloren - sondern womöglich einen Teil davon in die eigene Tasche abgezweigt.



Flöttl erhielt im Bawag-Prozess in erster Instanz zweieinhalb Jahre Haft, davon nur zehn Monate unbedingt. Bandion-Ortners Urteil gegen Flöttl wurde jedoch vom Obersten Gerichtshof Ende 2010 zur Gänze aufgehoben.