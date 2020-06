Elsner gegen Flöttl: Beraterin gibt Tipps

Der eine schreit: "Haltet den Dieb!" Der andere schimpft zurück: "Lügner!" Die Zeit des Händeschüttelns zwischen Helmut Elsner und Wolfgang Flöttl, wie beim ersten Prozess, ist längst vorbei. Gemeinsam haben sie 1,5 Milliarden Euro der Bawag in den Sand gesetzt, und jetzt behauptet Elsner, Flöttl habe das Geld gestohlen.

Demnächst soll es zum Showdown im Wiener Landesgericht kommen. Aber nur, wenn Elsner kommt. Noch am vergangenen Donnerstag zeigte sich der Ex-Banker auf der Terrasse im Parkhotel Igls sichtlich erholt. Doch am Freitag musste er wieder einmal ins Spital. Bawag-Richter Christian Böhm hat daher den Prozess kommende Woche abgesetzt. Fix ist nur, dass er die Streithähne auf der Anklagebank vorsorglich auseinandergesetzt hat – wie die schlimmen Buben in der Schule.