ELGA: Grünes Licht für den gläsernen Patienten

Groß war bis zuletzt der Widerstand der Ärztekammer, die lautstark vor bürokratischer Mehrarbeit in den Ordinationen und einem Datenchaos warnten. "Die Probleme sind lösbar", sagt Rasinger. "Wir dürfen nicht vergessen, dass es sich bei ELGA um das bisher größte Datenschutzprojekt handelt."

Bis zuletzt wurden technische Details des Systems auf Beamtenebene noch nachgeschärft.

Verhandelt wurde der von Gesundheitsminister Alois Stöger im Februar 2011 vorgelegte Gesetzesentwurf zuletzt von Stöger, ÖVP-Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner und den Gesundheitssprechern von SPÖ und ÖVP, Sabine Oberhauser und Rasinger (die beide Ärzte sind).

In Europa hat nur Dänemark ein ähnliches, flächendeckend funktionierendes System. Auf regionaler Ebene läuft ein solches bereits in Teilen Frankreichs, Spaniens und Italiens. Auf EU-Ebene wird über eine Vernetzung der Gesundheitsakten-Systeme nachgedacht (Projektname EPSOS – European Patients) – was derzeit aber vor allem aufgrund unterschiedlicher gesetzlicher Regelungen unwahrscheinlich ist.