Eine Schnell-Bahn nach St. Pölten

ÖBB-Chef Christian Kern ist an sich ein besonnener Mann. Doch die erste Fahrt auf der neuen Weststrecke versetzt selbst ihn in Aufregung. "Wir schreiben soeben Bahngeschichte in Österreich", sagt Kern, als der Zug kurz nach Meidling in den Untergrund fährt. Im Wienerwaldtunnel beschleunigt der Railjet auf knapp 230 km/h, die Ohren verschlagen, Tunnellichter rasen am Zugfenster vorbei. Nur wenige Minuten später wird es wieder hell, der Zug braust durch das Tullnerfeld.

Nach 13 Jahren Bauzeit mit vielen Hindernissen, ist die neue Weststrecke Realität. Sie wird die Fahrtzeit in den Westen stark verkürzen.

Am 9. Dezember wird die neue Strecke in Betrieb genommen. Für die 60 Kilometer von Wien-Westbahnhof nach St. Pölten wird man mit dem Railjet nur noch 25 Minuten brauchen. Die Fahrtzeit nach Linz verkürzt sich von einer Stunde und 34 Minuten auf 1:15, nach Salzburg schafft es der Railjet in 2:22 statt 2:45 Stunden. Zusätzlich werden die Nahverkehrszüge von der neuen Strecke profitieren, auch auf der Südbahn. So wird es in Zukunft möglich sein, in 58 Minuten von Wr. Neustadt nach St. Pölten zu fahren. Ab 2014 sollen dann auf dem neuen Wiener Hauptbahnhof die ersten Fernverkehrszüge halten.

"Wir haben damit eine ordentliche Konkurrenz zum Auto geschaffen", sagt Kern. Aber auch Flugreisende in den Westen bekommen nun eine ernsthafte Alternative.