Zwei zusätzliche Unterrichtsstunden pro Woche? Nur, wenn es dafür mehr Geld gibt. Ganztags in der Schule sein? Nur, wenn jeder Lehrer einen adäquaten Arbeitsplatz bekommt. Ein neues Besoldungsrecht mit höheren Einstiegsgehältern? Nur, wenn die Lebensverdienstsumme unverändert bleibt.



Reformen im Schulsystem sind nicht nur aus ideologischen Gründen schwierig, sondern auch, weil die Lehrer eine starke Gewerkschaft hinter sich haben - an deren Spitze mit Beamten-Boss Fritz Neugebauer ein gewichtiger Politiker steht. Für seine Gegner ist er ein "Betonierer", für seine Lehrer wohl der optimale Interessenvertreter. Er walzt alles nieder, was gegen die Wünsche und Bedürfnisse seiner Klientel sprechen könnte.



Den Kindergärtner/innen fehlt eine mächtige Stimme. Daher muss eine Kindergärtnerin bis zu 15 unter Dreijährige betreuen. Daher müssen sich Kindergärtner/innen mit wenig Geld zufrieden geben. Ihre Verantwortung ist aber ebenso groß wie jene der Lehrer.

Fakt ist: Kindergärten brauchen mehr Personal, Kindergärtner/innen eine bessere Bezahlung - und eine Friederike Neugebauer, die dafür kämpft. Zum Wohle der Kindergärtner/innen und der Kinder.