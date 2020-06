Ein teurer Abschied von den Griechen

Ein EU-Gipfel erstmals seit Jahren ohne das Hauptthema Griechenland. Das könnte eine gute Nachricht sein: Krise ist im Griff. Die Realität liegt anders: Griechenland wird von den Euro-Partnern abgeschrieben. Der Austritt aus dem Euro-Raum wird unvermeidlich. Milliarden Hilfszahlungen sind abzuschreiben.

Jetzt dürfen sich vordergründig alle bestätigt fühlen, die von Beginn der Griechen-Krise an vor einem Fass ohne Boden gewarnt hatten. Tatsächlich aber haben die insgesamt rund 240 Milliarden Hilfszahlungen und Garantien den drohenden Domino-Effekt verhindert: Erst fällt Griechenland, dann Portugal, dann Spanien, am Ende gar Italien und damit endgültig der ganze Euro.

Dabei war dieser ganze europäische Kraftakt ein arger Etikettenschwindel. Geholfen wurde in Wahrheit nicht „den Griechen“, sondern den Banken und Fonds, die sich über Jahre mit griechischen Staatsanleihen goldene Nasen verdient hatten. Einmal mehr in der globalen Krisenbekämpfung wurden private Risiken und drohende Verluste von den Staaten und damit den Steuerzahlern aufgefangen. Selbst die Beteiligung der Banken und Fonds an der Schuldenreduktion Griechenlands ist in Wahrheit zum Vorteil der Spekulanten und ihres Systems.