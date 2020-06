Ein Satellit zu Ehren des toten Diktators

Klotzen, nicht kleckern will Nordkoreas kommunistische Führung, wenn Mitte April der 100. Geburtstag des 1994 verstorbenen Staatsgründers Kim Il-Sung gefeiert wird: Zu Ehren des "Ewigen Präsidenten" und Großvaters des neuen Diktators soll ein Satellit ins All geschossen werden, kündigte die amtliche Nachrichtenagenetur KCNA am Freitag an. Die Trägerrakete, eine Unha-3 aus nordkoreanischem Eigenbau, werde planmäßig mit einem Beobachtungssatelliten im Gepäck zwischen 12. und 16. April abgefeuert.

Nordkoreas Nachbarn Südkorea und Japan, vor allem aber die USA, antworteten sofort mit scharfen Warnungen: Der Start eines Satelliten wäre ein Verstoß gegen die UN-R­esolution, die dem kommunistischen Land sämtliche Starts von ballistischen Raketen untersagt.