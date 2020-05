Eiertanz um Fekters Steuerplan

Soll die Grundsteuer allein von den Ländern, nicht mehr vom Bund verwaltet werden?

Einen Tag nachdem ÖVP-Finanzministerin Maria Fekter mit diesem Vorschlag die Steuer-Debatte belebt hat, üben sich die Betroffenen in Zurückhaltung: Länder-Vertreter wie die steirische Finanzlandesrätin Bettina Vollath warnten davor, dass es zu einem "Steuerwettbewerb nach unten" bzw. "Steuerdumping" kommen könnte.



Gabi Burgstaller, Vorsitzende der LH-Konferenz, kann sich aber eine Arbeitsgruppe auf Länder-Ebene vorstellen; für sie ist eine Reform der Grundsteuer "mehr als überfällig".

Fragt man die Fachleute, fordern diese fast ausnahmslos eine Reform der Grundsteuer, die derzeit rund 600 Millionen Euro in die Staatskasse spült.



Das schlagendste Argument für eine Reform: Die Grundsteuer bringt unverhältnismäßig wenig Ertrag, weil sie nicht anhand des Marktwertes der Grundstücke (Verkehrswert), sondern mit " Einheitswerten" berechnet wird - und die wurden zuletzt in den 70er-Jahren aktualisiert.



Laut Experten beträgt das Grundvermögen in Österreich 690 Milliarden Euro. Die für die Steuer-Berechnung relevanten Einheitswerte spiegeln aber nur 10 bis 25 Prozent des tatsächlichen Verkaufswerts wider. So hat sich der Verfassungsgerichtshof zuletzt mit einem Grundstück beschäftigt, das 2,5 Millionen Euro wert ist, aufgrund der Einheitswerte dem Fiskus aber nur Grundsteuer für einen Wert von 44.000 Euro bringt.