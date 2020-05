Dugard spricht über ihr Sex-Martyrium

Jaycee Dugard war am 10. Juni 1991 auf dem Weg in die Schule in Lake Tahoe, Kalifornien. Die 11-Jährige ärgerte sich gerade darüber, dass ihre Mutter ihr keinen Abschiedskuss gegeben hatte ("ich dachte mir, am Abend werde ich ihr das vorwerfen"), als ein Auto auf der einsamen Straße neben ihr stehen blieb. Phillip Garrido beugte sich aus dem Fenster. Plötzlich spürte Jaycee einen Stich und fiel wie gelähmt um. Mit einer Art Elektroschocker hatte er sie niedergestreckt. Nancy, die Frau des verurteilten und wieder freigelassenen Sexualstraftäters, die ihrem Mann "einen Gefallen tun wollte", saß am Steuer.



"In einem einzigen Moment änderte sich die Welt", sagt Dugard heute. Ab diesem Moment war Jaycee eine Gefangene. Fast täglich verging sich Phillip an ihr. Er sagte, er habe ein Sex-Problem und Jaycee würde ihn davon abhalten, sich an anderen Mädchen zu vergehen. Nancy unterstützte Phillip dabei. "Irgendwie ... ist sie genauso böse wie Phillip", sagt Dugard.



Mit 14 Jahren, 1994, gebar Jaycee ihr erstes Kind - gezeugt vom Entführer - ohne ärztliche Hilfe. 1997 folgt das zweite.