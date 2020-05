DSK: Zimmermädchen will Schadenersatz

Das afrikanische Zimmermädchen, das Dominique Strauss-Kahn der versuchten Vergewaltigung beschuldigt, hat den früheren IWF-Chef jetzt auch auf Schadensersatz geklagt. Die New York Times berichtet, dass die Frau aus Guinea für den "gewaltsamen und sadistischen Akt" eine finanzielle Entschädigung in nicht genannter Höhe verlangt. " Strauss-Kahn griff Ms. Diallo in dem Glauben an, diplomatische Immunität in diesem Land zu besitzen. Er attackierte Ms. Diallo absichtlich, brutal und gewalttätig und erniedrigte sie dabei. Er degradierte sie, verletzte sie und beraubte sie ihrer Würde als Frau", heißt es laut Bloomberg in der Klageschrift.



Die Anwälte der 32-jährigen Nafissatou Diallo reichten die Klage beim Supreme Court des Staates New York in der Bronx ein. Dieses Gericht hat den Ruf, in Zivilprozessen häufig zugunsten der mutmaßlichen Opfer zu urteilen. In dem 17-seitigen Dokument werden genau jene Vorwürfe erhoben, die auch Grundlage der strafrechtlichen Ermittlungen waren.