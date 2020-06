Drohnen – intelligente, tödliche Kriegsmaschinen

Über 7000 Drohnen verfügen die USA bereits, und in den kommenden fünf Jahren sollen noch mindestens 2000 dazukommen. Rund 60 davon sind weltweit immer in der Luft, um nach Truppenbewegungen oder verdächtigen Personen zu fahnden – vor zehn Jahren noch war es nur eine.

Die Zahl der Einsätze bewaffneter Drohnen stieg in den vergangenen sieben Jahren um 1200 Prozent. Gab Ex-US-Präsident Bush im Durchschnitt alle 40 Tage einen Befehl für einen Drohnen-Angriff, so schickt US-Präsident Obama derzeit alle vier Tage eine Drohne mit klarem Tötungsauftrag los.

Schon jetzt bildet die US-Luftwaffe mehr Piloten an den Drohen aus als an den klassischen Kampfflugzeugen. Weshalb in Militärkreisen bereits als wahrscheinlich gilt: Die viel billigeren Drohnen werden in absehbarer Zukunft die herkömmliche Luftwaffe ablösen – auch wenn es derzeit noch des Einsatzes von 180 Mann bedarf, um eine Drohne in der Luft zu halten.

Als undenkbar gilt heute auch nicht mehr, dass die unbemannten Flugzeuge eines Tages auch autonom töten könnten. Schon jetzt seien die Drohnen in der Lage, Informationen zu sammeln und auszuwerten. Die Technologie, um zwischen Freund und Feind zu unterscheiden, sei möglicherweise nur noch wenige Jahre entfernt, heißt es in Militärkreisen.

Doch selbst die glühenden Anhänger der Drohnen-Kriegsführung verweisen den Gedanken als selbstständig tötende Flugobjekte ins Reich der Science Fiction. "Es ist nicht die Technologie, die hier Grenzen setzt", sagte der pensionierte US-General David Deputla zum economist, "sondern die Politik." Letztlich werde immer ein Mensch am Ende der Befehlskette stehen.