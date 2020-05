Doppel-Doktor im Kreuzzug gegen "Kanaken"

Seine Homepage heißt "Königstiger" - neben der Raubkatze hieß so auch ein Panzer der Wehrmacht. Im Februar tauchte auf der Homepage die Hetzschrift " Tirol oder Türol" auf. Die Verfasser sind unbekannt; der Grüne Öllinger hat Königshofer wegen Verhetzung angezeigt. Das Titelblatt des Textes steht nach wie vor auf der Homepage.



Im März wurde bekannt, dass Königshofer eine Neonazi-Website mit Daten beliefert

haben soll. Das Handelsgericht Wien urteilte im Juni, er habe eine präparierte Datei weitergeleitet - die Belege seien zweifelsfrei.



In dieser Causa ist noch eine Verleumdungsklage anhängig: Königshofer beschuldigte ausgerechnet Uwe Sailer, die Datei an die Neonazis geschickt zu haben - jenen Beamten also, der Königshofer diese Falle erst gestellt hatte. Das Innsbrucker Landesgericht hat die Aufhebung von Königshofers Immunität beantragt; im Herbst fällt die Entscheidung. Sailer hat den Innsbrucker überdies auch nach dem NS-Verbotsgesetz angezeigt.