Die Unwetter nehmen kein Ende

Die Hitzewelle ist vorbei und schon kam es in der Oststeiermark Montagnachmittag erneut zu schweren Gewittern mit Hagelschauern. Die A 2 musste bei Gleisdorf teilweise gesperrt werden, zahlreiche Dächer wurden durchlöchert. Nördlich und westlich von Graz stürzten Bäume um, ein Baumarkt in Fohnsdorf wurde überflutet.

Besonders schlimm hatte es in der Nacht auf Sonntag auch das Tiroler Unterland erwischt. Muren verschütteten Straßen, Hagelkörner mit einem Durchmesser von bis zu sechs Zentimetern, richteten an Gebäuden, Autos und in der Landwirtschaft gewaltige Schäden an. Auch in der Region Horn (NÖ) und in Salzburg (Pinzgau, Pongau) wüteten Hagel und Gewitter mit Starkregen. In Werfen wurde ein voll besetzter Campingplatz überschwemmt. 14 Urlauber mussten ihre vier Zelte räumen und in zur Verfügung gestellten Unterkünften übernachten. Im Bezirk Gänserndorf (NÖ) deckten Sturmböen Dutzende Dächer ab.