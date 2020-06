Die Reformen müssen im Kopf beginnen

In den Jahrzehnten nach dem Krieg funktionierte die Politik eben so: Rot und Schwarz teilten sich das Land auf, das Wachstum war groß genug, dass die Funktionäre auf beiden Seiten versorgt wurden. Es gab auch noch Dankbarkeit, Personalvertretungswahlen glänzten sowohl in Wien als auch in Niederösterreich mit Ergebnissen, auf die sogar die Kommunisten neidig waren. Sowohl Bundeskanzler Faymann als auch Vizekanzler Spindelegger sind in diesen Biotopen aufgewachsen, wo man nicht immer gelernt hat, zwischen Land und Partei zu unterscheiden. Die FPÖ des Jörg Haider hat die staatlichen Institutionen lange heruntergemacht, als Haider im Jahr 2000 an die Macht kam, wollten seine Freunde auch ans große Geld.

Es ist halt so lange gut gegangen, und keiner hatte ein schlechtes Gewissen. Daran liegt es wohl, dass die Politik den notwendigen Veränderungsprozess nicht schafft. Und weil sie sich an das alte System krallt wie ein Ertrinkender an ein Stück Holz, bleibt keine Kraft für Neues. Weder SPÖ noch ÖVP haben Vorstellungen, wie unsere Gesellschaft in fünf Jahren aussehen soll. Ja, gerechter, leistungsorientierter und was noch alles. Aber was heißt das?

In der Wirtschaft wird der Takt von der Konkurrenz vorgegeben. Die wurde im Österreich der Großen Koalitionen durch das Aufteilen der Einflussbereiche ersetzt. Selbst die 16 Jahre Opposition zwischen 1970 und 1986 hat die ÖVP unbeschadet überstanden. Von einem Wettbewerb der besseren Ideen ist heute weniger zu spüren denn je.

Zunächst muss im Kopf ein Umdenken beginnen: Der Staat gehört nicht den Parteien. Das muss einmal geschafft werden, erst dann werden Reformen kommen.