Die Privilegien der Diplomaten

Die international vergleichsweise hohe Disziplin des heimischen Diplomatenkorps führen

Staatsschützer auf die Beliebtheit von Wien als Dienstort zurück. Kein Mensch will den Dienstort Wien etwa mit der Elfenbeinküste tauschen. Das schlimmste wäre es, vom Außenministerium zur "Persona non grata" (PNG) erklärt zu werden. Diese Maßnahme war in den letzten Jahren auch nicht notwendig. Wohl auch deshalb, weil einige Diplomaten nach Vorfällen selbstständig in die Heimat entschwunden sind.



Übrigens: Etwa 15 Prozent der ertappten Botschafts-Raser zahlten die Strafe freiwillig - weil sie eben nicht auffallen wollen.

Premiere: Botschafterempfang bei Polizei

Diplomatische Vertreter aus 70 Nationen, die üblicherweise nur bei Empfängen des Außenministeriums zu sehen sind, versammelten sich Dienstag im Saal der Bundespolizeidirektion Wien. Das war eine Premiere in der Geschichte der Polizei.

Diese ungewöhnliche Idee hatte Polizeipräsident Gerhard Pürstl. "Wir sind dienstlich ständig mit den Botschaften konfrontiert. Da liegt es auf der Hand, dass man sich diesen Menschen auch einmal ordentlich präsentieren sollte."

Gemeinsam mit Waltraud Steinböck von "Cercle Diplomatique" und Adolf Wala von den Polizeifreunden konnte ein diplomatisch passendes Ambiente in den schmucklosen Hallen der Polizeidirektion geschaffen werden. Im Mittelpunkt der Vorstellung stand das Landesamt für Verfassungsschutz. Anhand der dort erstellten Bedrohungsanalysen wird über die Schutzmaßnahmen an einzelnen Botschaften entschieden.

Polizeigesetze Erich Zwettler, Chef des Wiener Landesamtes für Verfassungsschutz, hatte entgegen seiner Gepflogenheiten die Polizeiuniform angelegt. Damit wollte er die Kernbotschaft seines Referates unterstreichen: In Österreich gibt es keinen zivilen Geheimdienst, sondern der Verfassungsschutz agiert auch bei der Terrorabwehr auf Basis der Polizeigesetze. Den Reaktionen im Publikum war zu entnehmen, dass diese Botschaft einigen Damen und Herren neu war. Denn im Rest der Welt gibt es ganz andere Strukturen.