Die Politik – eine Beziehungskiste

Aber in Wahrheit sind Rot und Schwarz einander ohnehin unbemerkt nähergerückt. Die SPÖ ist auf einen pragmatischen europapolitischen Kurs eingeschwenkt und will an den peinlichen "Krone-Brief" von einst nicht erinnert werden. Volksabstimmung über Europa-Entscheidungen? Nie gehört! Die ÖVP wiederum sekkiert die SPÖ nicht mit marktwirtschaftlichen Ideen. Vor lauter Skandal-Aufarbeitung geht unter, dass diese Vernunftehe zwar keine großen Reformschritte, dafür aber oft brauchbare Kompromisse zusammenbringt. Die schwarzen Attacken gegen den roten Verteidigungsminister und die roten familienpolitischen Markierungen der Frauenministerin sind taktisch-ideologische Grenzziehungen, aber keine ernsthaft koalitionsgefährdenden Störfeuer. Im Grunde wirken Rot und Schwarz wie ein altes Ehepaar: Lust auf einen Seitensprung? Theoretisch ja, praktisch aber viel zu anstrengend. Die Macken des anderen nerven, aber im Grunde lässt man ihn trotz aller Differenzen und unterschiedlicher Herkunft leben. Schließlich ist man einander mit den Jahren ein bisschen ähnlich geworden. Die Politik als Beziehungskiste – unglamourös, aber grundsolide.