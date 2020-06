Die Leiden der jungen Ärzte

Manchmal fragt sich Thomas T. ( Name geändert ), wozu er eigentlich sechs Jahre lang Medizin studiert hat. Derzeit absolviert der 31-Jährige seinen Turnus auf einer internistischen Abteilung in einem Wiener Spital. Doch der eigentliche Zweck – die praktische Ausbildung – kommt dabei viel zu kurz: „Drei Stunden am Tag, also ein Drittel meiner Kernarbeitszeit, bin ich mit Büroarbeit eingedeckt: Ich muss Untersuchungstermine für Patienten organisieren oder Formulare für die Verrechnung ausfüllen.“ Allesamt Tätigkeiten, die seiner Ansicht nach auch eine Schreibkraft erledigen könnte.

Zusätzlich muss T. tagtäglich Routinearbeiten erledigen, die genauso gut beim Pflegepersoal aufgehoben wären: Blut abnehmen, Infusionen anhängen oder Kanülen legen. „Damit geht pro Tag wieder eine Stunde verloren.“

Zwar bestehe gesetzlich die Möglichkeit, diese Arbeiten an die Schwestern zu delegieren, „doch das wird nur in wenigen Spitälern auch tatsächlich umgesetzt“. Aus Angst vor Mehrarbeit würden sich vor allem etablierte Schwestern dagegen sträuben. Schließlich seien sie ihrerseits mit Arbeiten wie etwa Bettenmachen eingedeckt, für die eigentlich Stationshilfen zuständig sind. „Doch davon gibt es zu wenig“, sagt T.