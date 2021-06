Die Kirche und der Antisemitismus

Eines der heikelsten Themen, das auf den nächsten Papst zukommen wird, ist die Haltung der römisch-katholischen Kirche zu Antisemitismus und Judenhass. Ein Thema, an dem der nunmehrige Alt-Papst Benedikt XVI. letztlich gescheitert ist.

Tatsächlich hat die Feindschaft gegen Juden in der christlichen Geschichte – vor allem auch im katholischen Österreich – eine lange Tradition. Schon früh in der Kirchengeschichte wurde den Juden die Schuld am Kreuzestod von Jesus Christus gegeben – in völliger Verkennung der Tatsache, dass Jesus Jude war. Mit dem Vorwurf des „Gottesmordes“ gab man den Juden eine Kollektivschuld am Tode Christi.

Weiters wurde von christlicher Seite den Juden vorgeworfen, sie hätten es verwirkt, das auserwählte Volk Gottes zu sein, denn sie hätten die Ankunft des Erlösers auf Erden nicht erkannt.