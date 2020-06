Die EU droht Rumänien

Victor Ponta hat bei seinem Besuch in Brüssel Erklärungsbedarf. Der innenpolitische Machtkampf in Rumänien hat längst die europäische Ebene erreicht. Heute, Donnerstag, wird sich Ponta gegenüber Kommissionspräsident José Manuel Barroso und EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy erklären. Am Mittwoch standen Gespräche mit Parlamentspräsident Martin Schulz und Hannes Swoboda, dem Chef der Sozialdemokratischen Fraktion, auf dem Programm.

Die Regierung unter dem Sozialdemokraten Ponta hat in den vergangenen Wochen Personalbesetzungen und Gesetzesänderungen vorgenommen, die die Absetzung von Staatschef Traian Basescu erleichtern sollen. Basescu wurde durch das Parlament suspendiert, am 29. Juli soll eine Volksabstimmung zu seiner Ab- oder Wiedereinsetzung stattfinden.