Die Diktatur in Pjöngjang ist angezählt

Der Moment, in dem Junior-Führer Kim Jong-Un nun übernimmt, ist eine Sollbruchstelle: Nur wenn die Macht geordnet an den Erben übergeht, hat die Infgrgrausamste Diktatur der Welt noch Chancen, weiterzubestehen – zumindest eine Zeit lang. Kommt es aber zu inneren Machtkämpfen, ist der Untergang des kommunistischen Nordkorea besiegelt. Wie bei einem Kochtopf, in dem der Druck zu groß geworden ist, droht beim Öffnen der kleinsten Schleuse gleich der ganze Deckel weggesprengt zu werden. Entsprechend gering dürfte die Bereitschaft der neuen Elite zu Reformen oder einer Öffnung sein. Hoffnungen auf ein baldiges, friedliches Ende der Diktatur wird in einigen diplomatischen Couloirs dieser Welt vielleicht gehegt, allzu viel Berechtigung haben sie nicht.

Nordkorea – das ist viel mehr als eine skurrile kommunistische „Royal Family“. Nordkorea, das ist eine Atommacht, die ihr nukleares Potenzial skrupellos ausspielt. Die weiß, dass sie sich auf ihren großen Bruder China stützen kann – solange sie im Inneren für Ruhe, und sei es auch nur Grabesruhe, sorgt. Darauf wird auch die neue Führung in Pjöngjang setzen: Denn was man zwischen China, Südkorea und den USA am wenigsten will, ist ein kollabierendes Nordkorea, mit Millionen Flüchtlingen, Tonnen unbewachter Massenvernichtungswaffen und freischwebendem Atommaterial.