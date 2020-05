Die Chemie stimmt

„Ein wesentlicher Aspekt ist die gemeinsame Nutzung der Großinfrastruktur“, sagt Harald Kainz, Sünkels Nachfolger als Rektor der TU. „So können wir uns Dinge leisten, die wir allein nicht schaffen würden.“ Auch, weil Landes- und Bundes-Politik die Zusammenarbeit mit Millionen-Zahlungen fördern.

Aktuell wird ein großes Magnetresonanz-Gerät aufgestellt. „Es wird von beiden Unis gemeinsam angeschafft und betrieben, dadurch haben wir eine optimale Auslastung“, sagt Kainz. Er will das NAWI in den kommenden Jahren „in der Tiefe und in der Breite stärken“. Es gibt Pläne für gemeinsame „Central Labs“, Großlabors. Die Institute für Geologie und Mineralogie könnten bald überhaupt als interuniversitäre Einrichtung zusammengeführt werden. Hier zeigt sich der neue Kooperationsgeist „über den Gang“: Der nunmehrige Bereichsleiter an der Karl-Franzens-Universität war zuvor Dozent an der TU.