Deutsche Gastarbeiter stürmen Österreich

Im Büro der für Integration zuständigen Stadträtin Sandra Frauenberger ( SPÖ) zeigt man sich vom starken Zuzug aus den östlichen EU-Nachbarn wenig überrascht. "Vielmehr ist es so, dass die von manchen vorausgesagte Überschwemmung mit Zuwanderern nach der Öffnung des Arbeitsmarktes nicht stattgefunden hat."

Dringender Handlungsbedarf bestehe daher keiner. Schon seit Anfang 2011 biete man das Programm "Start Wien" auch für Zuwanderer aus dem EU-Raum an. Das Integrationsprogramm soll ihnen helfen, in der neuen Heimat besser Fuß zu fassen. Es geht dabei unter anderem um den Spracherwerb, die Anrechnung von Qualifikationen und die Unterstützung am Arbeitsmarkt. In den ersten Monaten dieses Jahres haben rund 350 EU-Bürger dieses Service genutzt.

"60 Prozent der Menschen, die aus der EU zu uns kommen, sind gut qualifiziert", heißt es aus dem Büro Frauenberger. Eine weitere Besonderheit dieser Gruppe: "Viele, die nach Österreich kommen, bleiben nicht so lange hier wie die typischen Gastarbeiter aus den 60er- und 70er-Jahren."