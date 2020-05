Der Vatikan – Kirche und Staat

Damit wollten Karl der Große und nach ihm viele weitere Kaiser des Heiligen Römischen Reiches (später mit dem Zusatz: Deutscher Nation) nicht nur kirchlichen Segen erwirken. Sie wollten vor allem beweisen, dass ihre Herrschaft im christlichen Sinne legitimiert sei.

Diese Allianz bot auch den Päpsten Vorteile: Sie begründeten damit weltliche Ansprüche und schufen sich so nicht nur eine religiöse, sondern auch eine wirtschaftliche und politische Basis. Diese gipfelte in der großen Macht der Päpste im Mittelalter, dann besonders in der Renaissance.

Für den christlichen Glauben warben die Päpste nicht nur mit dem Kreuz. Viele von ihnen zogen in zweitausend Jahren mit Lanze und Schwert für den Glauben in die Schlacht. Oberhäupter der Christenheit führten Kriege gegen Ungläubige und Gläubige, von Europa bis ins Heilige Land – vor allem in den Kreuzzügen zwischen 1095/99 und 1291.

Territorial stützte sich die weltliche Macht des Oberhauptes der Christenheit anfangs auf den päpstlichen Grundbesitz in Italien, das „Patrimonium Petri“. Aus ihm entstand der Kirchenstaat, der sich am Höhepunkt päpstlicher Macht über das heutige Mittelitalien von Rom bis Bologna erstreckte.

Doch die Allianz Kirche – Staat war nie friktionsfrei: Höhepunkt des Konfliktes im mittelalterlichen Europa war der Streit um das Recht zur Amtseinsetzung Geistlicher – der sogenannte Investiturstreit zwischen 1076 und 1122.

Er gipfelte im Dezember 1077 im Gang von König Heinrichs IV. nach Canossa. Im Büßergewand erreichte er von Papst Gregor VII. die Aufhebung des Kirchenbanns.

Eine große Phase der Schwächung erlitten die Päpste im 14. Jahrhundert: Als Spielball der europäischen Mächte mussten sie Rom verlassen und zogen ins französische Exil nach Avignon. Es herrschten Päpste und Gegenpäpste, manchmal bis zu drei Päpste nebeneinander. Beendet wurde dieses kirchliche Vakuum erst mit der Rückkehr der Päpste nach Rom 1377 und dem Ende des Schismas 1417. Ab nun war Rom endgültig päpstlicher Regierungssitz und Zentrum des Kirchenstaates.

Im 16. Jahrhundert geriet die katholische Kirche in Österreich in eine schwere innere Krise, die in der Ausbreitung des Luthertums (Reformation) offen zutage trat. Ihr wurde ab etwa 1580 von den Habsburgern durch die Gegenreformation entgegengewirkt. Dies führte bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts zur völligen Rekatholisierung Österreichs ( Salzburg erst im 18. Jahrhundert).