Der Spion, der ins Wirtshaus kam

Wien ist eine Drehscheibe für Agenten und Diplomaten. Hier wird hinter verschlossenen Türen Weltpolitik gemacht. Aber fallweise mischen sich auch US- Agenten unters österreichische Volk, wie weiland der berühmte Kalif von Bagdad, um die Stimmung zu erkunden.



Wie man nun den neuen WikiLeaks-Dokumenten entnehmen kann, wurde in der US-Botschaft das Burgenland als Problemfeld erkannt. Dieses, so die Erkenntnis, sei "die kleinste und ärmste Provinz" Österreichs, die aber vom EU-Beitritt und der Grenzöffnung am meisten profitiert habe. Dennoch sei die grassierende EU-Skepsis unter den Burgenländern am meisten verbreitet. Um aufzuhellen, warum die Burgenländer anders sind, wurde am 10. Dezember 2009 ein Kundschafterteam in Marsch gesetzt.