Der "Magier" Hollande

Wie konnte sich der vormalige Staatschef Frankreichs derartig irren? Noch Ende 2011 höhnte Nicolas Sarkozy über seinen damals angehenden sozialistischen Rivalen François Hollande, er sei „wie ein Stück Zucker, äußerlich solide wirkend, aber leicht zergehend".

Vorerst, also zehn Wochen nach Hollandes Amtsantritt, ist das Gegenteil der Fall: An dem unscheinbaren, rundlichen Brillenträger, dem Anzug und Krawatte oft verrutschen und die spärlichen Haarsträhnen immer wieder ins Gesicht flattern, scheinen alle Angriffe abzuprallen. Zumindest bisher ist die angesagte Kapitalflucht ausgeblieben. Frankreich muss auch nicht, wie befürchtet, überteuerte Prämien zahlen, um seine Schuldscheine auf den Finanzmärkten an den Mann zu bringen. Bei der letzten Ausgabe von französischen Staatsanleihen mit einer Laufzeit von sechs Monaten sank der Zinssatz erstmals in den Negativbereich. Die Anleger sind jetzt also sogar bereit, so wie im Falle Deutschlands, Verluste in Kauf zu nehmen, um ihr Geld an Frankreich verleihen zu dürfen.

Hollande konnte auch vorerst Gewerkschaftsführer und einen Teil der Unternehmerverbände in eine freundliche Erwartungsstarre versetzen, obwohl er ihnen allesamt außer widersprüchlichen Ansagen wenig geboten hat. Zuvor war es Hollande gelungen, Angela Merkel im Gezerre um den Euro in die Schranken zu weisen, ohne sie zu verprellen. Dabei hatte Sarkozy dem Sozialisten ursprünglich seine „Unerfahrenheit in internationalen Angelegenheiten" vorgehalten. Jetzt spricht der Blickkontakt zwischen Hollande und Merkel Bände: Der witzige Franzose amüsiert eine gelöste deutsche Kanzlerin, die sich in Anwesenheit von Sarkozy bestenfalls ein Krampf-Lächeln abringen konnte.