Das Wunder vom Polarkreis

Für Christoph Rötzer (leitender Notarzt beim Roten Kreuz Niederösterreich) ist ebenso plausibel, dass ein Mensch solche Ausnahmesituationen meistern kann: „Auch wenn es minus 30 Grad in der Gegend hatte – im Auto selbst hatte es wohl kaum weniger als minus 2 Grad. Der Schnee ums Auto isoliert, wie bei einem Iglu. Zudem war der Mann keinem Wind ausgesetzt.“

Weiterer Faktor: „Weil der Mann sich kaum bewegte, verbrauchte er weniger Kalorien. Verbrauchte er zum Beispiel 1500 Kalorien täglich, so hat er in dieser Zeit rund 12 Kilo Fett verbrannt. Hatte er genug Fettreserven, so konnte er von ihnen zehren. “ Menschen können also über Wochen überleben, ohne zu essen: „Kritisch wird es nur, wenn sie nicht genug Wasser haben.“

Zwei Monate in eisiger Kälte und völliger Isolation, sind nicht nur eine extreme Belastung für den Körper, sondern auch für die Psyche. Notfallpsychologe Cornel Binder-Krieglstein weiß, wie Menschen in Extremsituationen reagieren: „Wir kennen die Fälle, wo Menschen mit dem Flugzeug in den Bergen notgelandet sind und lange Zeit überlebt haben.“

In traumatischen Situationen durchläuft jeder drei Phasen, weiß der Experte vom Österreichischen Psychologenverband. „In der akuten Phase will der Mensch nicht wahr haben, dass er gerade eine Katastrophe erlebt. In der Zweiten überlegt er sich eine Strategie, wie er sich aus seiner Lage befreien kann.“ Hier spiele eine Rolle, in welcher psychischen Grundverfassung er ist. „Manche Menschen können trotz der Gefahrensituation kühlen Kopf bewahren und sich einen Plan zurechtzulegen, wie sie sich daraus befreien.“ In der dritten Phase arrangieren sich Männer und Frauen mit der Situation und finden eine Strategie, wie sie die Lage erträglich machen. „Sie schaffen sich eine Struktur.“

Sobald Menschen aus der traumatischen Lage befreit werden, „benötigen sie einen Notfallpsychologen“, meint der Psychologe. „Heute gilt es als Kunstfehler, wenn ihnen diese Hilfe verwehrt wird.“ Das allein reicht nicht: „Solche Erlebnisse können zu psychischen Störungen führen. Deshalb ist eine traumapsychologische Behandlung unbedingt notwendig.“