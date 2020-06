Das Recht geht vom Volk aus – aber wie?

Es wäre eine echte Posse, ginge es nicht um die historische Frage der Zukunft Griechenlands und des Euro. Deutschlands Kanzlerin Merkel fordert von den Griechen eine Volksabstimmung über ihren Verbleib in der Euro-Zone. Als der damalige Ministerpräsident Papandreou das vernünftigerweise vor einem halben Jahr plante, zwangen ihn Merkel und Sarkozy bei einem demütigenden Rapport zur Absage.

In der Stunde der unbequemen Auswahl zwischen Pest und Cholera sucht also nun auch die deutsche EU-Regentin die Lösung bei der direkten Demokratie. Die Wähler-Entscheidungen in Frankreich und Griechenland gegen die bisherige Euro-Krisen-Politik zeigten den europäischen Polit-Eliten erstmals die Grenzen ihrer Herrschaft ohne viel Rücksicht auf echte demokratische Legitimation.

"Postdemokratie" nennen das kritische Geister: Die Politik wird nur noch von einer kleinen Elite aus Politik und Wirtschaft entschieden und nicht mehr von den Völkern und ihren parlamentarischen Repräsentanten.

Der von den Regierungen abgeschlossene Fiskalpakt, ein Kernstück künftiger Europa-Politik, belegt die These. In einem völkerrechtlichen Vertrag sollen sich die Staaten verpflichten, für alle künftigen Zeiten strikte Budgetbeschränkungen einzuhalten und bei Verstoß internationale Strafen zu akzeptieren.

Nicht nur das deutsche Verfassungsgericht findet es untragbar, dass die amtierenden Parlamente mit Zustimmung zu diesem Vertrag künftige Abgeordnete in ihrem wichtigsten Recht, der uneingeschränkten Hoheit über das Staatsbudget, massiv einschränken.