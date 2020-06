Das Ohrwaschl - Unobtainium

Bubenträume wachsen mit, auch wenn der Bub, der sie träumt, schon erste graue Haare hat: Peter Diamandis (Alter: 50), schillernde Figur der privaten Weltraumforschung, will seinen "Kindheitstraum von Asteroiden-Bergwerken" verwirklichen und präsentiert heute eine Firma , die sich mit Rohstoffförderung im All beschäftigt. Man könnte schmunzeln über den Weltraum-Welttraum. Aber Diamandis’ Mitstreiter sind so potent und prominent, dass aus dem Schmunzeln Staunen wird: Einer ist Google-Chef Larry Page (39), der längst beweist, dass ihm die Welt zu klein wird. Der andere: Star-Regisseur James Cameron (57), der die Menschheit in seinem Film "Avatar" im Weltraum "Unobtainium" (heißt auf Deutsch so viel wie "Nicht-zu-krieg-ium") abbauen lässt. Camerons Film basiert übrigens auf Science-Fiction-Kindheitsträumen.

Andere große Buben tragen ihr Erspartes zum Pokerabend und hoffen auf Gewinne. Diese drei schicken das Ersparte ins All und erwarten "einen Goldrausch".

