Das muss man beim Aquarium beachten

Goldfische lieben Verstecke unter Steinen und kleine Höhlen. Wasserpflanzen mit derben Blättern halten den Allesfressern stand. " Goldfische sind schlechte Nahrungsverwerter, sie haben einen hohen Umsatz und produzieren viel Kot", sagt Weissenbacher. Nur ein großer Filter wird damit fertig. Für die Beleuchtung gibt es Richtlinien.



Das Ökosystem unter Wasser ist sensibel: "Lassen Sie das neu eingerichtete Aquarium drei Wochen stehen", erklärt der Experte. Treiben die Pflanzen aus, haben sie die Umsiedelung gut überstanden. Passt die Wasserqualität (spezielle Messstäbchen geben Auskunft), können die Goldfische in ihr neues Reich eintauchen. Jetzt sind nur noch kleine Eingriffe empfehlenswert. Regelmäßiges Füttern mit Flockennahrung aus dem Fachhandel versteht sich von selbst.



Eine Herausforderung ist die Überwinterung: "Das Aquarium sollte an einem Ort mit einer gewissen Abkühlung stehen", sagt der Experte aus dem KURIER-Tiercoach-Team. Die Alternative ist die Umsiedlung der Goldfische in ein zweites Winter-Aquarium, etwa im Keller. Futter alle vier Tage reicht dann, das Goldfischleben geht in der kalten Jahreszeit gegen null. Trotzdem warnt Weissenbacher: "Die Wintersituation sollte sich nicht drastisch vom Sommer unterscheiden."