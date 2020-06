Das Land der Trinker hebt Alko-Preise an

In England und Schottland ist ebenfalls die Einführung eines Mindestpreises für Alkohol geplant. In Schottland gibt es dazu sogar schon einen Parlamentsbeschluss.

Nicht alle glauben, dass ein höherer Preis das Problem des Kampftrinkens auf den britischen Inseln lösen wird. Der Ire David Bond war 20 Jahre Wirt in mehreren Ländern Kontinentaleuropas: "In Deutschland oder Holland ist Alkohol jetzt schon viel billiger. Trotzdem wird nicht so viel getrunken. Das Problem ist nicht der Preis, sondern die Trink-Kultur in Irland", erklärte Bond. Skeptiker befürchten, dass der Mindestpreis zumindest kurzfristig das Gegenteil von dem erreichen wird, was sich die Regierung erhofft: Es könnte zu Alkohol-Hamsterkäufen kommen.