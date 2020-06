Darabos will weiter Häftlinge beschäftigen

In seiner Anfragebeantwortung an Fichtenbauer hält sich Darabos sehr allgemein: „Wie seit Jahrzehnten, ist auch für das Jahr 2012 geplant Freigänger einzusetzen." Darabos hatte zwar nach der innenpolitischen Aufregung um den KURIER-Bericht verfügt, dass die Pilotprojekte nicht in das Resozialisierungsprogramm eingebunden würden – in der Anfragebeantwortung geht er aber nicht im Detail auf den TÜPL Seetal ein, weil dort die Neuaufteilung der Arbeiten noch nicht fix entschieden sei. Fichtenbauer zeigt sich unzufrieden: „Der jüngste Vorfall mit einem entlaufenen Schwerverbrecher aus dem Heeresspital zeigt, dass die Vermischung von Kriminalität und Militär in jedem Fall problematisch ist ."