Darabos-Deal mit "Heute"-Stifter

Herausgeber des Blattes ist die „QMM Quality Multi Media GmbH“ in Wien. Das neue Darabos-Projekt lässt in der Branche die Alarmglocken läuten. Denn die Firma gehört dem Wirtschaftstreuhänder Günther Havranek. Der ist die zentrale Figur in der Eigentums- und Inseratenaffäre um die U-Bahnzeitung Heute und um ein SPÖ-nahes Stiftungsgeflecht – ein Untersuchungsgegenstand im Korruptionsausschuss des Parlaments.

Die QMM-Werbeagentur ist ein Teil des Stiftungs-Puzzles. Mit Gesellschafter Andreas Dressler gibt es da auch einen Link zur Kronenzeitung. Dressler ist gleichzeitig auch Geschäftsführer des Krone-Magazins Live.