Darabos: Aus für Häftlinge beim Heer

Häftlinge als Ersatz für Rekruten? Auf die KURIER-Enthüllung über dieses fragwürdige Projekt reagierte das Verteidigungsministerium zuerst mit widersprüchlichen Darstellungen. Jetzt ließ Minister Norbert Darabos, SP, den höchst umstrittenen Versuch offiziell einstellen. Darabos meint, eine Berufsarmee sei kostenneutral, obwohl ein Zivilbediensteter zehn Mal soviel kostet wie ein Rekrut. Darabos will mit einem „Pilotprojekt“ seine Version beweisen und entzieht sechs Standorten die Rekruten. Dazu gehört auch der Truppenübungsplatz (TÜPL) Seetal in der Steiermark.



Die Lösung der Kostenfrage erklärte TÜPL-Kommandant Manfred Hofer in Interviews so: Einsatz von billigen Leiharbeitskräften und von Freigängern aus der Strafanstalt Leoben. Zivilisten, die am Bahnhof Judenburg von Heeresfahrzeugen abgeholt wurden, lösten in den Anrainergemeinden Verunsicherung aus. Der VP-Landtagsabgeordnete Peter Rieser: „Die Menschen akzeptieren nicht, dass man ihnen statt Rekruten jetzt Häftlinge schickt.“ Der FP-Wehrsprecher Peter Fichtenbauer brachte eine parlamentarische Anfrage ein.