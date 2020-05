Dänemark: Bereit für eine Frau Premier

Damit wäre für Helle Thorning-Schmidt der Weg als erste Frau an die dänische Regierungsspitze frei. Dass die Mutter zweier Töchter Standvermögen besitzt,

bewies sie schon bei ihrer Kür zur Parteichefin: Gerade einmal fünf Arbeitstage hatte sie 2005 im Parlament als Abgeordnete hinter sich, als sie sich gegen den Widerstand der altgedienten Parteifunktionäre in einer Kampfabstimmung an die Spitze katapultierte. Ohne sich an der Basis die Sporen verdient zu haben, die Töchter an teuren Eliteschulen untergebracht, muss sich Thorning-Schmidt immer wieder den Vorwurf gefallen lassen, sie sei eine "Diva". Zum Image der "Upperclass"-Sozialistin fügte sich aus der Perspektive ihrer Gegner auch noch die Tatsache, dass die aparte Politikwissenschaftlerin in den "Hochadel" der britischen Linken einheiratete. Thorning-Schmidt ist seit 17 Jahren mit Stephen Kinnock verheiratet, dem Sohn des früheren britischen Labour-Chefs Neil Kinnock.



Wirtschaftlich könnte die Sozialdemokratin Dänemark nach Jahren des Sparens wieder auf einen anderen Kurs bringen, in der rigorosen Ausländerpolitik will aber auch sie auf Linie bleiben. Angetrieben von den Forderungen der Rechtspopulistin Pia Kjaersgaard hatte Dänemark in den vergangenen zehn Jahren die strengsten Immigrationsgesetze Europas erlassen. Doch spätestens als die rechte Dänische Volkspartei heuer im Sommer die Wiedereinführung von Kontrollen an der Grenze zu Dänemark durchsetzte, schien bei den meisten Dänen der Bogen überspannt. Und nicht zuletzt das Attentat in Norwegen, das auch ganz Dänemark schockierte, sorgte dafür, dass das Thema Ausländer und muslimische Immigranten wie so viele Mal zuvor bei diesem Wahlkampf kein Thema mehr war.

Zwei politische Blöcke: Das rechte und das linke Lager

Rechter Block

Die derzeitige konservative Minderheitsregierung wird vom Premier Lars Lökke Rasmussen und seinen Rechtsliberalen ("Venstre") angeführt. Der Koalition gehören noch die Konservativen an. Im Hintergrund regierte die fremdenfeindliche Dänische Volkspartei von Pia Kjaersgaard mit - und prägte die zuletzt harte Ausländerpolitik Dänemarks.



Linker Block

Zu den Sozialdemokraten von Helle Thorning-Schmidt kommen die Sozialistische Linkspartei, die sozialliberale " Radikale Venstre" und die Links-Grünen.