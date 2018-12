"Da war mir klar, der Gerfried kommt nicht mehr zurück"

Zeitungen haben berichtet, Stangl hat zugegeben, dass er nicht auf dem Gipfel war ...

Und dann haben sich die beiden beim Trainieren hier in den Bergen getroffen.

Zufällig?

Ja zufällig. Sie sind ein Stück gemeinsam gegangen, sie kannten einander von Jugend an. Und dabei hat Stangl Gerfried die Schuld daran gegeben, dass alles aufgeflogen ist. Und dann hat er zu Gerfried gesagt: "Irgendwann wirst du elendig verrecken." Ein Wahnsinn. Wenn ich ihm heute mit dem Auto hier begegne, muss ich jedes Mal an diesen Satz denken. Es geht nicht in meinen Kopf, wie man so etwas sagen kann. Gerfried war ein Mensch, der jedem alles von Herzen gegönnt hat, das Wort Neid kannte er nicht.

Er war auch dafür bekannt, Rückschlägen rasch wegzustecken. "When going back makes sense, you are going ahead," meldete er trotz der Enttäuschung nach einem gescheiterten Gipfelversuch am "Hidden Peak" im Winter 2011. Wie ist er damals zurückgekommen?

So wie er immer zurückgekommen ist: positiv. So lange ich den Gerfried kenne, ist er nie frustriert heimgekommen. Er war immer sofort wieder voll Zuversicht und Tatendrang.

Erstaunlich ...

Ja, wenn ich beim Tennis verliere – oder verloren habe, jetzt hat sich mein Weltbild verschoben –, wenn ich verloren habe, war ich wütend und habe allen anderen die Schuld gegeben. Bei Ger­fried hat es so etwas nie gegeben.

Als er nicht mehr zurückkam, gab es in Postings viele mitfühlende, aber auch kritische Stimmen. Wie gehen Sie damit um, wenn jemand sagt: "Was hat ein zweifacher Familienvater im Winter auf dem Hidden Peak zu suchen?"

Es stört mich nicht, wenn Menschen, die ich nicht kenne, ihre Meinung sagen oder schreiben.Das hat mich nie belastet. Anders wäre es, wenn Menschen, die mir nahestehen, das sagen.

Am 7. März haben Sie das letzte Mal mit Ihrem Mann telefoniert. Was hat er gesagt?

Er hat mich Donnerstagfrüh angerufen und gesagt, dass sie Richtung Gipfel gehen, dass sie müde sind und die Rucksäcke schwer sind. Er war zuversichtlich, und er hat gesagt, dass sie es schaffen. Ich soll mir keine Sorgen machen, er meldet sich wieder. Es hat nach Vorfreude auf den Gipfel geklungen.

19 Stunden später, Freitag, kam die letzte Funkmeldung ans Basislager: Die drei hatten den Gipfel noch nicht erreicht. Dann brach der Kontakt ab. Wann haben Sie geahnt, dass etwas nicht stimmt?

Am Samstag war ich schon aufgelöst und voller Angst. Am Sonntag hat mich Günther Unterberger besucht, er war mit Gerfried im Sommer auf dem Hidden Peak. Günther hat gesagt: "Der bleibt dort nicht oben, er geht runter, egal, wie das Wetter ist." Aber am Sonntagabend, da war mir klar, der Gerfried kommt nicht mehr zurück.

Wieso war Ihnen das klar?

Weil er immer zu mir gesagt hat: "Dort oben gibt es keine Rettung, keinen Hubschrauber, niemanden, der dich runterträgt. Du musst selbst runtergehen, oder du stirbst. " Am Samstag oder Sonntag gab es ein Wetterfenster, einige Stunden, in denen sie hätten absteigen können, wenn sie noch am Leben gewesen wären. Danach hatte ich zwar Hoffnung, aber mein Kopf hat mir etwas anderes gesagt.

Haben Sie Kontakt mit den anderen Familien?

Ja, die Eltern von Cedric und seine Freundin Michaela waren bei der Verabschiedung für Gerfried hier. Wir sind in engem Kontakt. Sie wollen im Sommer ins Hidden-Peak-Basislager gehen.

Werden Sie selbst eines Tages dorthin gehen?

Ganz sicher. Aber nicht in naher Zukunft. Meine Kinder sind noch zu klein.

Was ist Ihr Weg, Ihr Glaube, der Sie durch diese schwere Zeit führt?

Ich weiß es selbst nicht. Ich fühle mich derzeit so blockiert, dass ich es gar nicht sagen kann. Je länger das alles dauert, diese Gewissheit, desto schwieriger wird es für mich. Weil der Verlust so groß ist. Unser ganzes Leben ändert sich im Moment. Wohin es sich entwickelt? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen.