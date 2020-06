D: Immer mehr Rentner arbeiten weiter

Nicht nur Fachärzte und Handwerksmeister über 65 Jahre betreuen oft noch Patienten und Kunden. Auch Unselbstständige sind immer öfter über ihr Rentenalter hinaus tätig: 761.000 hatten im Vorjahr einen Teilzeitjob, das sind um 60 Prozent mehr als vor zehn Jahren, Tendenz steigend. Bemerkenswert: 120.000 davon sind älter als 75. Das geht aus einer Antwort der Regierung auf eine parlamentarische Anfrage der "Linken" hervor, so die Süddeutsche Zeitung.

Linke und Sozialverbände sehen in den mehr arbei­tenden Rentnern den Beweis für zunehmende Altersarmut. Der Sozialverband VdK beklagte, dass "viele Rentner ihr Einkommen mit Zeitungsaustragen oder Arbeiten im Supermarkt aufbessern" müssten. Tatsächlich sank die Kaufkraft der Durchschnittsrente für Nichtbeamte seit dem Jahr 2000 um fünf Prozent. Das Arbeitsministerium zeigte allerdings schon in seinem Bericht an die Linke, dass "die Nebeneinkommen der Rentner aus Ersparnissen, Vermietung und Betriebsrenten kontinuierlich an Bedeutung gewinnen".