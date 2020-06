Cyberangriff: Regierung bereitet sich vor

Ein Ministerratsbeschluss sieht nun Übungen vor. Innenministerin Johanna Mikl-Leitner machte die Probe aufs Exempel. Sicherheitschef Herbert Anderl brach vergangene Woche eine unangekündigte Stabsübung vom Zaun. Anderl simulierte einen Terrorangriff nach dem Muster von Anders Behring Breivik in Norwegen. Verbindungsbeamte aller Ministerien mussten ins Krisenkoordinationscenter (EKC) des Innenministeriums einrücken. In den Ministerien und den Bundesländern wurden ebenfalls Krisenstäbe gebildet. Truppen wurden nicht bewegt. Ziel war vielmehr, rasch zielführende Befehle für alle Einsatzorganisationen zu erstellen. Da gehört auch das Heer dazu. Denn auch in Norwegen waren die zivilen Einsatzkräfte bald erschöpft, und den Schutz der Ministerien und des Parlaments mussten Soldaten durchführen.

In diesem Fall muss sehr rasch scharfe Munition ausgegeben werden, und die Soldaten brauchen detaillierte Wachaufträge und Waffengebrauchsanordnungen. Die Übung hat nach Beurteilung Anderls bereits gut funktioniert.

Am Dienstag war schon wieder Hochbetrieb im EKC. Diesmal wurde der Cyber-Angriff auf Österreich simuliert. Dieses Bedrohungsszenario wird derzeit vom Innenministerium gemeinsam mit dem Kuratorium Sicheres Österreich (KSÖ) erarbeitet. Bei einem Angriff müsste das EKC die öffentliche Ordnung und die angegriffenen Systeme wiederherstellen.