Chronologie von Göschls Expedition

26. Jänner 2012

Umkehr beim Verfixen der Route wegen akuter Gefahr von Erfrierungen, Abstieg ins Basislager.

31. Jänner 2012

Göschl, Hählen und Hussain verfixen bis 6400 m. Göschl: "In nur 10 Tagen ist an unserer neuen Route ein Fortschritt gelungen, für den wir im letzten Winter einen Monat gebraucht hatten. Dies lässt uns optimistisch in die Zukunft schauen, vielleicht gelingt unser großes Ziel, ein Ziel, in das ich über eineinhalb Jahre investiert habe."

26. Februar 2012

Nach tagelangen Stürmen erster Aufstieg vom Basislager, um bis zum Gipfel vorzudringen.

27. Februar 2012

Abbruch auf 6700 m, Abstieg Basislager.

6. März 2012

Neuer Versuch.

8. März 2012

Letzter Anruf: "Wir sind unter dem Gipfel"

9. März 2012

Letzter Kontakt mit Basislager: "Noch nicht am Gipfel." Angekündigte Stürme im Gipfelbereich kommen früher als erwartet.

14. März 2012

Gerfrieds Bruder Wolfgang trifft in Pakistan ein, erfährt, dass Suchtrupps keine Spuren fanden.

15. März 2012

Erfolglose Hubschraubersuchflüge.

31. März 2012

Erneute Suchflüge, keine Spur von Göschl, Hählen und Hussain.