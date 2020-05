China: Milliardär als KP-Spitzenfunktionär

Was in Amerika einst der Traum einer Karriere vom Tellerwäscher zum Millionär war, funktioniert in China heute als gern erzählte Geschichte eines armen Bauernkindes, das sich in den vergangenen Boom-Jahren zum finanziell erfolgreichen Unternehmer hochgearbeitet hat. Auf Liang Wengen trifft diese Geschichte ganz besonders zu: Vor 55 Jahren in ärmlichen Verhältnissen in einem kleinen Bergdorf in der chinesischen Provinz Hunan geboren, ist aus dem Flechter von Bambuskörben ein findiger Geschäftsmann geworden. Sein Vermögen von derzeit umgerechnet rund sieben Milliarden Dollar hat er dem anhaltenden Bauboom und seinem Maschinenkonzern Sany zu verdanken.



Ende der 80er-Jahre hatte Liang mit Schweißgeräten gehandelt. Mittlerweile gilt er als der reichste Mann im kommunistischen Staat. Und schon bald könnte er neben dem wirtschaftlichen Einfluss auch politisch mehr zu sagen haben.



Lokale Medien berichten, dass er als erster Unternehmer in der Geschichte der Volksrepublik als Mitglied des mächtigen Zentralkomitees bestellt werden soll. Ab Oktober auf der Ersatzbank des KP-Gremiums - ohne Stimmrecht. Kommendes Jahr, wenn die bisherige Führungsriege planmäßig ausgewechselt wird, wohl als ordentliches Mitglied. Die Wahl durch die Delegierten im Volkskongress erfolgt auf "Vorschlag" der Parteispitze. Im Gespräch ist Liang auch noch als Vize-Gouverneur seiner Heimatprovinz.