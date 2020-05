CDU-Star stolpert über Liebelei

Nach außen hin pflegte Christian von Boetticher stets demonstrativ konservative Werte. Der Landesparteichef der CDU in Schleswig-Holstein sammelte Bibeln, war Ehrenritter des Johanniter-Ordens und beschwor in Gastbeiträgen für Zeitungen konservative Prinzipien wie "Bodenständigkeit und Klarheit".



Eine ganz andere Seite des 40-jährigen Polit-Aufsteigers zeigt dagegen jene Affäre, die am Wochenende mit einem Knalleffekt an die Öffentlichkeit kam. Mit Tränen in den Augen gestand Boetticher eine Affäre mit einem Teenager vor einem Jahr. Das Mädchen war zu diesem Zeitpunkt 16 Jahre alt.