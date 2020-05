Castros KP setzt auf die Marktwirtschaft

Mit einem ungewohnten Schub an Selbsterkenntnis will das Ein-Parteien-Regime in Kuba den totalen wirtschaftlichen Ruin des Staates abwenden. "Nicht der US-Imperialismus, sondern unsere eigenen Fehler sind unsere größten Feinde", sagte Raul Castro, 80, Präsident des Karibikstaates und kleiner Bruder des großen Revolutionsführers Fidel.



Das Wirtschaftswachstum grundelt bei knapp zwei Prozent dahin. Überbordende Verwaltung und staatlich gestützte Stellen unterbinden die Eigenverantwortung und vermindern die Produktivität. Um das "sozialistische System" in seinen Grundfesten zu retten, so der Tenor, ist eine schrittweise Privatisierung unausweichlich. So müssten nicht nur unzuverlässige, schlampige Funktionäre künftig mit einem Gerichtsverfahren rechnen. Bald werden mehr als eine Million Mitarbeiter in unrentablen Staatsbetrieben gekündigt. Sie müssen dann selber für einen Job und das nötige Einkommen sorgen.



Nachdem die Kommunistische Partei schon im Frühjahr bei ihrem Kongress für Reformen in Kuba gestimmt hatte, segneten jetzt auch die 600 Delegierten der Nationalversammlung diese Maßnahmen ab. Rückgrat dieser nötigen "Aktualisierung" des Systems sind die neuen Selbstständigen: Friseure, Handwerker, Souvenirhändler, Touristenführer und Leute, die Zimmer an Urlauber vermieten oder in ihren Privaträumen kubanische Hausmannskost anbieten. Hunderttausende Lizenzen für 178 Geschäftsbereiche sollen bereits unters Volk gebracht worden sein. Bisher kontrollierte der Staat 95 Prozent des kubanischen Wirtschaftslebens.