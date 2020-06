Cap und Pilz im KURIER-Streitgespräch

Herr Dr. Cap, Sie haben 2002 gesagt: „Ich habe mich zu sehr in die Logik der Macht einbinden lassen. Aus diesem Fehler habe ich gelernt.“ Wie weit haben Sie sich erneut in die Logik der Macht einbinden lassen?

Cap: Das ist immer ein Kampf mit sich selbst. Und den muss jeder permanent führen. Auch der Peter Pilz hat die Machtlogik zu berücksichtigen: „Wie werden wir stärker? Wie kommen wir in die Regierung?“ Man muss eine Distanz zur Machtlogik entwickeln, wiewohl sie nicht immer zu durchbrechen ist.

Pilz: Auch ich hatte in den vergangenen Wochen eine heikle Entscheidung zu treffen. Da kommt man in schwere Loyalitätskonflikte. Es ging um Annäherungsversuche zwischen SPÖ und Grünen. Nachdem ich meine Kritik intern vorgebracht hatte und offensichtlich nicht überzeugend war, habe ich entschieden: Ich gebe ein Interview und sage öffentlich, dass ich das für einen schweren politischen Fehler halte. Es gibt Situationen, in denen man den öffentlichen Konflikt mit der eigenen Parteiführung aushalten muss.



„Von seinen Grundwerten darf man sich nie verabschieden.“ – Kommt Ihnen das bekannt vor, Herr Dr. Cap?

Cap: Genau so ist es. Und in meinem Fall sind das Gerechtigkeit, Freiheit, Demokratie, Solidarität, all die sozialdemokratischen Grundwerte (an Peter Pilz gerichtet) , die eigentlich auch deine waren, nur organisatorisch hast du dich leider für die Grünen entschieden.

Pilz: Er kann’s nicht lassen ...

Cap: Ja, ich werde nie aufhören, Werbegespräche zu führen, damit du erkennst, dass dein Weg zu den Grünen ein Irrweg war.

Pilz: Der will mich noch zur Sozialistischen Jugend bringen.



Beim VSStÖ haben Sie einander ja kennengelernt. Wann genau war das?

Pilz: Vor 40 Jahren. Ich bin mit 18 zum VSStÖ gekommen, und da ist er schon gesessen.

Cap: Meistens gestanden, weil ich Flugblätter verteilt habe.



Und was war Ihr erster Gedanke?

Pilz: Wer is denn des?



Bewundernd oder abschätzig?

Cap: Na jetzt sei aber ehrlich!

Pilz: Weder noch. Wir hatten eine witzige Zeit bis zur großen Entscheidung, bei der wir uns damals heillos zerstritten haben über die Frage: „Wo liegt unsere politische Zukunft? Beim Marsch durch die SPÖ oder im Schaffen einer Alternative außerhalb der SPÖ?“

Cap: Wir haben in den Hörsälen fundamentale gesellschaftspolitische Diskussionen geführt. Es war eine spannende Zeit. Aber wir waren ständig bedroht, weil die Partei Gegenstudentenbewegungen gründen wollte.



Kein Wunder, Sie haben Lieder gesungen, wie: „Auf in den Kampf, Genossen, holt’s euch den Rum im Konsum, holt’s aus dem Wald die Prügel, und bringt’s den Parteivorstand um.“

Pilz: Na servas, ich erinnere mich wieder.

Cap: Also ich hab’ nicht mitgesungen.

Pilz: Eine Zeit lang schon.

Cap: Ich hab’ aufgehört, ich kann nicht singen.

Pilz: Da hat der Josef Cap einmal eine Schwäche rechtzeitig erkannt und die Konsequenzen gezogen. Dann hat er aber ständig diese Adriano-Celentano-Platte gespielt: Yuppi Du. Daran kann ich mich schmerzlich erinnern.

Cap: Ich wollte dich aufhellen, du hast immer so einen leicht traurigen Blick gehabt.



Gibt es etwas, das Sie dem anderen nie verzeihen würden?

Cap: Verzeihen? Ganz klar: Wenn wir etwas vereinbaren, und das hält dann nicht.

Pilz: Stimmt. Ich würde ihm aber auch nie verzeihen, wenn er plötzlich bei mir im Büro auftaucht, den Batterie-betriebenen Plattenspieler von damals auspackt und Yuppi Du spielt.

(Im Hintergrund ertönt „Yuppi Du“ aus dem Smartphone von Caps Pressesprecher. Cap grinst, Pilz hält sich die Ohren zu).