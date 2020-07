Burgstaller: "Heer tut jungen Männern gut"

Man könnte es als "friendly fire" bezeichnen: Der Beschuss aus den eigenen Reihen gegen die Berufsheer-Pläne von Verteidigungsminister Norbert Darabos geht weiter. Am Dienstag sprach sich Salzburgs Bürgermeister Heinz Schaden ausdrücklich für den Erhalt der Wehrpflicht aus, am Donnerstag erklärte Ex-Innenminister Karl Schlögl im KURIER: "Ich hoffe, die Wehrpflicht bleibt." Und jetzt legt auch Gabi Burgstaller nach.

Schon einmal hatte die Salzburger Landeshauptfrau erklärt, vom Meinungsumschwung der SPÖ überrascht worden zu sein. In den Salzburger Nachrichten wird sie nun deutlicher: "Ein paar Monate Zivildienst oder Bundesheer tun den jungen Männern sicher gut."

Gestern wagte sich Verteidigungsminister Norbert Darabos aus der Deckung. Burgstallers Aussage sei "völlig verfehlt" und "ungerecht gegenüber jungen Männern": "Disziplin lernt man schon in der Familie oder in der Schule." Zudem habe Burgstaller sein Modell in den Parteigremien wohlwollend abgenickt.

Eine zunehmende Spaltung der SPÖ will Darabos nicht sehen: "Ich habe keine Probleme damit, wenn es auch in meiner Partei unterschiedliche Meinungen gibt. Die gibt es auch bei der ÖVP."