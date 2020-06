Bürokratie bremst Demokratie

Die SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn Regner kann sich hingegen vorstellen, dass die EU die Initiativen etwa bei der Online-Sammlung von Unterschriften so weit unterstützt, dass die finanziellen Anforderungen keine große Rolle mehr spielen. "Die Kommission täte gut daran, alles zu tun, was die Einbeziehung der Bürger stärkt – im eigenen Interesse, damit die EU eine stärkere Chance auf Akzeptanz hat", sagt Regner. "Bürokratische Hürden schaden der EU. Da ein bissl Gas zu geben wäre gescheit." Regner will die Rahmenbedingungen der Europäischen Bürgerinitiative noch einmal überprüfen. "Wir hätten uns alle mehr erwartet", sagt sie zum KURIER, "wir sehen, dass es in der praktischen Umsetzung hapert. Erfüllt die Kommission da ihre Aufgaben ordentlich? Oder gibt es in der Bürokratie Hürden, an denen die Initiativen scheitern? Das sollten wir uns genau anschauen."

Bei der Kommission sind die Probleme mit den bürokratischen Hürden vor Kurzem auch offiziell angekommen: Seit Ende August gibt es eine Bürgerinitiative, die die Vereinfachung von Bürgerinitiativen zum Ziel hat.