Bürger-Präsident Gauck in Wien

Die perfekte Ergänzung im Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten, heißt Daniela Schadt, 52, und ist Gaucks Lebensgefährtin seit zehn Jahren. Selten beherrschte eine deutsche First Lady so lässig den Spagat zwischen unprätentiöser Bürgerlichkeit und den juristisch undefinierten Pflichten an der Seite des Staatsoberhaupts.

Bis März war die geborene Hessin Innenpolitik-Chefin der Nürnberger Zeitung, radelte in Jeans in die Arbeit und führte eine Fernbeziehung mit Gauck, den sie bei einem Interview kennengelernt hatte. Den geliebten Job hat sie aufgegeben "mit einer beträchtlichen Portion Neugier darauf, was kommt". Politisch so interessiert und parteipolitisch so distanziert wie Gauck, repräsentieren die Westlerin aus Bayern und der Wahlberliner von der Ostsee auch privat das insgesamt glückliche Zusammenwachsen des Landes.

Schadt bekommt von der sonst so kritischen Presse nur gute Noten: "Esprit und Eleganz" vereinige sie, lobte Die Welt. Und das ganz ohne den üblichen Glamour-Faktor, dem manche ihrer Vorgängerinnen rasch erlagen.

Dass Schadt aber nicht so schnell "Frau Gauck" werden wird, dafür sorgt dessen erste Ehefrau Hansi, mit der er nach 53 Jahren immer noch legal verheiratet ist. Gegen den Willen der Mutter seiner vier Kinder will er sich nicht scheiden lassen – und führt auch damit ein inzwischen fast typisch deutsches Leben.