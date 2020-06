Brüssel stellt Rumänien unter Aufsicht

Und noch eine Auswirkung hat das jüngste Zeugnis aus Brüssel für die Regierungen in Bukarest und Sofia: Die von ihnen so vehement geforderte, weil von den EU-Partnern versprochene Aufnahme in den reisefreien Schengenraum liegt nun wohl auf Eis. Im September wollen die EU-Innenminister darüber beraten. Doch nach den jüngsten Vorkommnissen in Rumänien scheint ein Schengen-Beitritt vorerst kaum durchsetzbar.

Die EU-Kommission sieht im Machtkampf in Rumänien eine Unterminierung europäischer Grundwerte. EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso war am Mittwoch in Brüssel ungewohnt scharf: "Die Vorgänge in Rumänien haben unser Vertrauen erschüttert." Jedes EU-Land müsse ein unabhängiges, funktionierendes Justizsystem haben, die demokratischen Rechte respektieren und die Gesetze einhalten.

Barroso warnte: Es sei nicht hinzunehmen, wenn Richter eingeschüchtert werden, wenn sie nicht jene Urteile treffen, die die Regierung in Bukarest haben wolle. Und die Verfassung könne auch nicht einfach über Nacht geändert werden. "Wir brauchen rasche Antworten."

Dabei fiel der offizielle Fortschrittsbericht sogar etwas milder aus als der Entwurf, der tags zuvor lanciert wurde – wohl um Bukarest unter Druck zu setzen. Daraufhin hatte Ponta am Telefon Barroso versichert, dass er die Bedenken Brüssels voll respektiere. Barroso dazu: " Rumänien ist vom Abgrund zurückgewichen. Aber wir können noch nicht sagen, dass wir das Ende des Prozesses erreicht haben." Die EU-Kommission behält Rumänien weiter im Auge.