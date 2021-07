Breiviks Anrufe: Protokoll des Irrsinns

Indes haben die dreitägigen Trauerfeiern für die insgesamt 77 Opfer von Utöya und einer von Breivik in der Osloer Innenstadt gezündeten Bombe. Die Angehörigen der Opfer werden auf die Insel Utöya gebracht, um ein Gefühl für den Ort bekommen, wo ihre Liebsten starben. Mediziner, Polizisten und freiwillige Helfer vom Roten Kreuz stehen den Familien zur Seite. Am Samstag wollten auch die Überlebenden des Massakers auf die Insel Utöya zurückkehren, um das Erlebte zu verarbeiten. Am Sonntag ist eine Gedenkzeremonie in Oslo geplant mit Vertretern der Regierung, des norwegischen Königshauses sowie Familien der Opfer, Überlebenden und Rettungskräften.



Breivik selbst soll zum zweiten Mal seit den Anschlägen vor Gericht erscheinen. Die Verhandlung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass er neben der Autobombe, die im Regierungsviertel detonierte, noch einen zweiten Sprengsatz vorbereitet hatte - mit noch höherer Sprengkraft (siehe Hintergrund).



Im folgenden eine Übersetzung der von der Nachrichtenagentur NTB zur Verfügung gestellten Polizeiprotokolle.

Gespräch 1 Anrufeingang beim Polizeidistrikt Buskerud Nord am 22.

Juli 2011, 18.00.49 Uhr laut nicht abgeglichener Anzeige.



Polizei: Polizei-Nottelefon.

Breivik: Ja, Guten Tag, mein Name ist Kommandant Anders Behring

Breivik von der Antikommunistischen Widerstandsbewegung Norwegens

Polizei: Ja.

Breivik: Ich bin derzeit auf Utöya. Ich möchte mich ergeben.

Polizei: Ok. Von welcher Nummer rufen Sie an?

Breivik: Ich rufe vom Handy aus an.

Polizei: Sie rufen vom Handy aus an.

Breivik: Ja. Es ist nicht mein Handy, es ist ein anderes ...

Polizei: Ein anderes, was ist es für eines? Hallo ... Hallo ..



(Hier brach das Gespräch laut Polizei ab)