Bonusgeld für Bummler-Abbau an Unis

Weil die Wirtschaftsuniversität aufgrund gestiegener Studentenzahlen bei gleichem Budget und fehlender Zugangsregeln gegen die aktuelle Leistungsvereinbarung klagte und recht bekam, geht Töchterle davon aus, „dass auch andere Unis das versuchen“. Das will man zum einen dadurch verhindern, dass die neuen LV (Abschluss bis Jahresende) so formuliert werden, dass Klagen kaum möglich sind (der WU wurde beim letzten Mal die Einführung von Zugangshürden in Aussicht gestellt) . Außerdem will Töchterle weiter mit der SPÖ über Zugangsregelungen in den Massenfächern verhandeln und so Klagen der Unis vorbeugen.